Un coche atropella a un hombre en Astorga y el conductor se da a la fuga

Imagen de archivo de un agente de la Policía NacionalSUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

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Un turismo atropelló en la mañana de este jueves a un hoombre de unos 50 años en la localidad de Astorga, en la provincia de León, tras lo que el vehículo se dio a la fuga, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se produjo a las 9.55 horas en la calle Puerta Obispo, esquina con Condes Altamira, en Astorga, y la Sala el 1-1-2 dio aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió recursos al lugar.