La alubia bañezana afianza su relación con los Paradores Nacionales

El Parador de San Marcos en la capital, ha acogido la presentación de las Primeras Jornadas Gastronómicas de la Alubia de la Bañeza IGP, que tendrán lugar del 10 al 30 de marzo y que han sido creadas con el objetivo de apostar por la gastronomía local y por el impulso del sector hostelero en el territorio. El acto ha contado con la presencia del periodista, José Ribagorda, como presentador invitado al evento, además de la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera y la directora de la IGP de la localidad, Montserrat San José, por un lado. Por otra parte, la representación de Paradores Nacionales ha estado encabezada por la directora de San Marcos, Ana Domínguez, y el técnico de Restauración de la zona norte, Pedro Reguera.

Esta primera edición será el pistoletazo de salida para continuar con estas jornadas gastronómicas y que desde el Ayuntamiento confían en que se repita todos los años durante esta temporada y también en la estación otoñal. Gracias a estas jornadas, los bañezanos podrán dar a conocer las cuatro variedades de alubia IGP: riñón, plancheta, canela y pinta en distintas recetas. Durante este mes, distintos establecimientos de La Bañeza, Jiménez del Jamuz y Toral de Fondo, añadirán estas variedades en sus menús para fomentar e impulsar el consumo de la gastronomía local.

"Tenemos que pensar en nuestra alubia, en nuestros agricultores y como para nosotros es un soplo de aire fresco por parte de los Paradores Nacionales que decidan incluir nuestro producto para sacar estas nuevas de recetas y acercarlo a un nuevo pensamiento o corriente que el público está demandando en los últimos años", indica San José, a raíz de la colaboración habitual entre Paradores y la IGP La Bañeza-León que ha permitido fomentar que las alubias estén presentes en los menús de varias sedes tanto en la provincia leonesa como en Zamora, contribuyendo al reconocimiento de este producto gastronómico, desde hace tres años.

Cabe destacar, que desde las asociaciones de leguminosas de calidad IGP a nivel nacional, están colaborando con Paradores Nacionales, "para impulsar estas legumbres con calidad y conseguir que se nos reconozca de aquí al fin del mundo", confiesa la directora de la IGP bañezana.

El presentador de informativos, Ribagorda, celebra que le hayan escogido para este tipo de evento y ha recalcado la importancia de la tradición en este sector, "he divulgado mucho la gastronomía, no solo la de vanguardia, que es la que más atención tenía o ha tenido siempre, también he querido siempre tener en cuenta a la tradición, a los productores, que me parece fundamentales y que tan mal lo están pasando, sobre todo en los últimos años". Por su parte, destaca el valor de la cocina tradicional en los últimos años, "estaba un poquito solapada por el fulgor y el relumbre de la cocina de vanguardia, y yo creo que la tradición siempre hay que tenerla presente y en cuenta", asegura el invitado.