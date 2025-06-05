La Junta pide a Azucarera que ponga facilidades para la venta de La Bañeza

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido este jueves «generosidad» a Azucarera para llegado el caso de que finalmente cierre la planta leonesa de La Bañeza ponga «condiciones muy favorables» para que pueda venderse a otra firma con la misma u otra actividad, como ya se hizo tras la salida de Vestas de León.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha defendido que al Ejecutivo castellanoleonés le gustaría que Azucarera siguiera funcionando en La Bañeza y realizando las actividades que venía realizando hasta ahora y «alternativamente, si no es Azucarera, u otra empresa azucarera que se destine a esta actividad, que encontremos una alternativa que genere empleo y riqueza en la zona».

El también portavoz de la Junta ha recordado que se ha planteado a Azucarera que en lugar de un ERE, que supondría la extinción de todos los contratos, haga un ERTE, que es temporal y permitiría ganar tiempo para buscar esas alternativas.

A preguntas de los periodistas, Carriedo ha admitido que verían «con buenos ojos", si los trabajadores también lo ven bien, una «solución similar a la de Vestas».

Cita histórica este viernes en la plaza Mayor Vecinos de todos los pueblos de las comarcas bañezanas arroparán este viernes a los trabajadores de la Azucarera de La Bañeza en la gran concentración convocada a las 20.00 horas en la plaza Mayor de la ciudad bañezana. Es la segunda movilización convocada en defensa de la planta amenazada por el cierre después de la concentración de este miércoles por parte de la plantilla en las puertas de las instalaciones. A la concentración se sumarán todas las organizaciones agrarias, las comunidades de regantes y representantes de los partidos políticos.

En ese caso, en el 2018 la multinacional de componentes eólicos Vestas cerró su planta en León y dos empresas de la rama siderúrgica suplieron su marcha.

Carriedo ha recordado que la fábrica de La Bañeza tiene un dueño, por lo que hay que tener en cuenta cuál es la opinión de la empresa que tiene que vender.

"Nosotros vamos a colaborar en encontrar posibles inversores, en que estos inversores tengan el apoyo de la Junta de Castilla y León y que Azucarera haga el esfuerzo de generosidad, de poner unas condiciones que sean muy favorables para que alguien entre en esa actividad o en otra alternativa, como hemos conseguido en otros casos similares", ha reflexionado.

"Nosotros vamos a trabajar para que pudiera ser así; por nosotros no va a quedar, pero no olvidemos que no depende solo de nuestra voluntad, sino que la empresa tiene unos propietarios, los posibles compradores en el caso de entrar lógicamente estarían pidiendo unas condiciones muy favorables de acceso a esa compra y que nosotros le pediríamos naturalmente a Azucarera que ponga todo lo posible para crear esas condiciones favorables", ha insistido.

Carriedo ha explicado que la propuesta de que sea un ERTE en lugar de un ERE no ha tenido respuesta por parte de Azucarera, que sí ha asumido su voluntad de seguir manteniendo sus acuerdos de compra de remolacha con los agricultores de la zona; y que mantendría el aparato logístico en todo lo que tiene que ver con el transporte de la remolacha de ese territorio y que pagaría los costes del transporte de la remolacha de los agricultores de esa zona a la planta, en su caso de Toro, en Zamora.