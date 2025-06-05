El CIT consolida a La Bañeza como polo de emprendimiento

El alcalde de La Bañeza, el responsable de la Uned y la diputada de Servicios Sociales.dl

La Bañeza ha acogido la presentación oficial del Centro de Innovación Tecnológico (CIT), una iniciativa impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), liderada en la provincia de León por la Uned y desarrollada en colaboración con la Diputación de León.

Esta nueva infraestructura se suma al Centro de Investigación Social (CIS), consolidando así un ecosistema de innovación y conocimiento que responde a las directrices de la Unión Europea para reforzar la cohesión territorial y el mantenimiento de la población en entornos rurales. En este sentido, La Bañeza se sitúa a la vanguardia como uno de los núcleos más activos en esta línea de trabajo.

Durante el acto, Jorge Vega, director del centro asociado de la Uned en Ponferrada y director del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco), destacó la sólida relación entre la Unded y La Bañeza. Una implicación que, en palabras de Vega, «hace del consistorio bañezano uno de los ayuntamientos que más apuestan por la Uneden la provincia», calificándolo como un «aliado necesario».

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, remarcó la importancia de sumar esfuerzos entre administraciones y avanzar en una estrategia común sin duplicidades, en la que iniciativas como el CIT y el CIS se complementen para maximizar su impacto.

La diputada de Derechos Sociales y Territorio Sostenible de la Diputación de León, Carolina López Arias, puso de relieve la importancia de la cooperación institucional, subrayando que «todos estamos en la misma lucha por el futuro del medio rural».