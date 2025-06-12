Azucarera mantiene el cierre de La Bañeza y plantea 37 recolocaciones para Miranda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La empresa AB Azucarera sigue manteniendo la decisión de cerrar la fábrica de La Bañeza, según se ha desprendido de la última reunión de la comisión negociadora que se ha celebrado este miércoles en Madrid. En dicho encuentro, los sindicatos han insistido en la búsqueda de una solución que evite el cierre de la planta bañezana, al entender que la «actividad que se deja en la fábrica no deja de ser un cierre maquillado para evitar alargar el proceso negociador», como explican en un comunicado conjunto en el que señalan que la empresa ha ofrecido la recolocación de 37 trabajadores fijos-discontinuos en la planta Miranda de Ebro (Burgos), con lo que se reduce a 214 el número de afectados por el ERE, que afecta a todos los centros de la firma en España, pero especialmente a la planta de La Bañeza que actualmente cuenta con una plantilla de 160 empleados.

Las secciones sindicales de Azucarera han explicado de que la empresa está dispuesta, además, a estudiar la salida de personas mayores de 58 años de forma voluntaria, la cual debería ser aceptada por ambas partes.

Otra de las propuestas que se van a estudiar es la mejora y actualización de las condiciones económicas recogidas en el último acuerdo de cierre del año 2008 de los centros de La Rinconada y Peñafiel; y a considerar alguna salida puntual, a fecha 31 de diciembre 2025, en las mismas condiciones del ERE. Los sindicatos explican que han reclamado una solución para los fijos-discontinuos de Miranda de Ebro y ampliar hasta los 12 meses el plan de recolocación presentado, y un compromiso en la duración de la campaña de refinado en Miranda y de la recogida de remolacha en esa zona. Entre las exigencias presentadas, se encuentra el compromiso de la realización de inversiones en la fábrica de en Toro (Zamora), así como la ampliación de la plantilla para dar cabida a la molturación de toda la remolacha de la Zona Norte en dicho centro, y explicar la presentación del ERE en la planta de Guadalete (Cádiz). Asimismo, han solicitado que se evite la extinción de puestos de trabajo por medio de las externalizaciones, un listado completo de todos los servicios externos que utiliza la empresa «para saber si pueden ser realizados por personal propio», una bolsa de empleo interna para el personal afectado por el ERE, para que «en caso de haber alguna vacante en el tiempo, pueda ser cubierta por ese personal», la recolocación del personal afectado por el ERE en otras empresas del grupo y dejar abierta la salida del personal hasta el 31 de diciembre en vez de hasta el 31 agosto. En el comunicado, han señalado que el asesor de la empresa les ha recordado que la finalidad del proceso de negociación es llegar a un acuerdo y no auditar las cuentas, pero que, en aras a la buena fe del proceso negociador, se les va a facilitar toda la documentación solicitada en la anterior reunión. No se incluiría la relativa a los contratos, ya que se considera que son datos confidenciales y personales.

Los sindicatos esperan que Azucarera les dé una repuesta en la próxima reunión del 17 de junio, previa a las nuevas citas del proceso de negociación previstas para los días 23, 24 y 25 junio (último día legal de negociación del ERE).