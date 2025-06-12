Mañueco pide por carta a la central de Azucarera en Londres mantener la actividad y el empleo en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha remitido una carta a la sede central de Azucarera en Londres para trasladar la posición del Ejecutivo autonómico ante el anuncio de cierre de la factoría de La Bañeza (León) y en la que se solicita que se estudien alternativas que permitan mantener la actividad industrial y el empleo en la planta leonesa.

Según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el presidente autonómico ha mantenido reuniones tanto con los trabajadores como con la Dirección de Azucarera, además de dirigirse por escrito al máximo nivel de la empresa en Reino Unido.

En concreto, la posición de la Junta en este conflicto se ha centrado también en la petición de forma reiterada de transformar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con el objetivo de preservar la actividad y el empleo en la fábrica.

Fernández Carriedo ha insistido en que desde la Junta se ha reclamado a la empresa que valore la viabilidad de la planta de La Bañeza y que contemple la puesta en marcha de actividades industriales alternativas, en caso de que no sea posible mantener la actual producción azucarera.

Además, como ha destacado, el presidente de la Junta ha trasladado estas demandas al Gobierno de España y ha solicitado la máxima colaboración institucional para encontrar una solución al conflicto y llegó a plantear la cuestión en la Conferencia de Presidentes sin "obtener respuesta".

Fernández Carriedo ha recordado además que el Gobierno autonómico ha logrado el compromiso de Azucarera de garantizar la actividad agrícola vinculada al sector remolachero, así como el mantenimiento de los servicios logísticos y el pago del transporte de la remolacha hasta la planta de Toro, en Zamora. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico considera "insuficientes" estos compromisos y mantiene su exigencia de que se conserve la unidad productiva y el empleo en La Bañeza.

"Vamos a estar muy cerca de los problemas y de las necesidades de los trabajadores intentando buscar una solución", ha señalado Fernández Carriedo.

Finalmente, el portavoz de la Junta ha recordado que la Fundación Anclaje celebrará mañana una reunión específica para abordar el caso de Azucarera, con el objetivo de analizar posibles alternativas y medidas de apoyo a los trabajadores afectados, al tiempo que ha valorado el acuerdo parlamentario en torno a moción del PSOE para defender la planta leonesa.