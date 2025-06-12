La Bañeza instala placas solares en las piscinas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su Plan de Mejora de la Eficiencia Energética y Reducción del Gasto en Consumo Eléctrico con una nueva actuación centrada la instalación de placas solares en las piscinas municipales, con el objetivo de incrementar la capacidad de generación eléctrica del complejo. La energía generada por estas placas no solo será utilizada para el propio consumo del edificio del bar, sino que también se destinará al alumbrado de la zona del polideportivo, ampliando así el alcance y la eficiencia del sistema implantado. Esta iniciativa se suma a las mejoras ya realizadas previamente en los vestuarios femeninos y masculinos de la piscina municipal. En conjunto, estas actuaciones permitirán alcanzar un ahorro estimado de 50.000 euros anuales en la factura eléctrica. Por otra parte, el Ayuntamiento de La Bañeza y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han firmado un acuerdo que establece la creación del primer espacio sin humo de la ciudad, ubicado en la piscina municipal de verano. Este espacio contará con señalización permanente en su entrada con el mensaje: «No al tabaco ni a los cigarrillos electrónicos», como parte de la estrategia de concienciación en torno a los riesgos del tabaquismo. En el acto han estado presentes el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; la concejal de Medio Ambiente, Elena Baílez; la concejal de Sanidad, Amada Moratinos; el presidente de la AECC en León, Estanislao de Luis Calabuig; así como miembros de la Junta Local de la asociación, encabezados por su presidente, José Manuel Pérez.