Mañueco envía una carta "al máximo nivel" a la central en Londres de Azucarera para mantener la planta de La Bañeza

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha enviado una carta “al máximo nivel” a la sede en Londres de Azucarera para evitar el cierre de la planta de La Bañeza (León) y el despido de sus trabajadores. Además, se ha dirigido también al Gobierno de España para recabar su colaboración.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó que el presidente de la Comunidad ha recibido varias veces a los representantes de los trabajadores y añadió que mañana está prevista una reunión de la Fundación Anclaje, que integra a patronal y sindicatos, para buscar una salida a los planes de reestructura de Azucarera.

En ese sentido, recordó que Fernández Mañueco llevó a la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona, la situación de la empresa y sus planes en Castilla y León, sin que se pronunciara al respeto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien además no aceptó ninguna propuesta de las comunidades. “Nosotros queremos seguir trabajando”, dijo el portavoz, quien abogó por mantener la “máxima interlocución” para evitar el cierre y encontrar alternativas.

“Vamos a estar muy cerca de los problemas y necesidades de los trabajadores”, apuntó el portavoz de la Junta, quien consideró “insuficientes” los compromisos asumidos por la empresa de seguir comprando remolacha, de costear su transporte hasta Toro (Zamora) y de mantener los equipos logísticos. Insistió en que reclaman la continuidad de la factoría y de la plantilla.

Por otro lado, el portavoz de la Junta ironizó con la aprobación ayer en el pleno de las Cortes de una moción del Grupo Socialista que pedía un “papel activo” a la Junta ante la situación de la azucarera de La Bañeza y del centro de Teleperformance en Ponferrada. A 24 horas de las concentraciones previstas mañana, insistió en que el PSOE sólo lanza sus peticiones al Ejecutivo y no al Gobierno central porque sólo tienen “confianza” en pueda solucionar el “problema”.

Finalmente, Fernández Carriedo insistió en que los socialistas, que también piden un plan de reindustrialización para León en seis meses, reconocen en su iniciativa legislativa, centrada en la Junta, el “papel activo” de la Comunidad.