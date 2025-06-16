La Bañeza se suma al turismo activo con un itinerario histórico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza fue este domingo uno de los puntos destacados de la marcha cicloturista que recorre la histórica Ruta Vía de la Plata, una iniciativa promovida por la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía de la Plata para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta, celebrado el pasado 3 de junio. Esta actividad tiene como objetivo poner en valor este itinerario histórico como un eje vertebrador del cicloturismo en el oeste peninsular, reforzando el compromiso de las localidades que la integran con el turismo sostenible y activo. En este contexto, la ciudad acogió con entusiasmo a una delegación de unas 25 personas procedentes de Benavente, quienes hicieron entrega del simbólico pergamino que está recorriendo las diferentes localidades de la ruta desde Carmona (Sevilla) hasta Gijón (Asturias). Este relevo fue recogido en La Bañeza, desde donde continuará su camino hacia Aller, en el Principado de Asturias. El acto de recepción contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, quien ostenta además la responsabilidad del área de Turismo, así como del concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto. Ambos recibieron a la delegación benaventana, encabezada por la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benavente, Elena Justo Cadenas. Desde la Ruta Vía de la Plata, esta iniciativa busca potenciar el desarrollo turístico de los territorios que la conforman, poniendo de relieve su valor histórico, cultural y natural. En este sentido, La Bañeza ha apostado firmemente en los últimos años por el impulso del cicloturismo y el mototurismo, sectores en claro crecimiento y con un notable impacto en la promoción del territorio.

El Ayuntamiento de La Bañeza ha desarrollado y promocionado diversas rutas enfocadas al senderismo, al ciclismo de carretera y de montaña, así como al mototurismo, aprovechando la riqueza paisajística de su entorno y la calidad de sus infraestructuras.

La ciudad bañezana también ha sido escenario de importantes eventos ciclistas como el paso de la Vuelta Ciclista a España o la Vuelta Ciclista a León, además de numerosas actividades deportivas organizadas a lo largo del año.