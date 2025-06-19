La batucada de La Bañeza pone rumbo a Gennevilliers

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Batukada Municipal de La Bañeza, conocida como Bañetukada, se desplazará este fin de semana a la ciudad francesa de Gennevilliers, hermanada con La Bañeza desde hace décadas, para participar en una destacada agenda cultural.

Durante su estancia, Bañetukada tomará parte en el tradicional desfile del Carnaval de Gennevilliers, así como en los actos de celebración del Día Europeo de la Música que tendrán lugar en el emblemático barrio parisino de Montmartre.

Para esta ocasión tan especial, la agrupación bañezana ha preparado dos ritmos muy representativos de la tradición leonesa, como son los «titos» y la «jota», que interpretarán conjuntamente con la batukada local Pernambucongo, de Gennevilliers, en un intercambio musical que simboliza la estrecha relación cultural entre ambas localidades. Esta actividad se enmarca en el espíritu de cooperación internacional y hermanamiento que desde hace años une a La Bañeza y Gennevilliers, y pone de relieve el papel de la música como vehículo de integración, convivencia y difusión de las raíces culturales.