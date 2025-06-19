La escuela de música de La Bañeza clausura con audiciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela Municipal de Música «Odón Alonso Ordás» ha puesto el broche final al curso académico con una intensa semana de audiciones protagonizadas por su alumnado, culminando con una destacada actuación en el Teatro Municipal de La Bañeza.

A lo largo de varios días, los diferentes grupos y niveles formativos han ofrecido pequeños conciertos en los que han mostrado al público el fruto del trabajo realizado durante todo el año.

Estas audiciones no solo suponen una oportunidad para que el alumnado demuestre sus avances y talento musical, sino que también permiten acercar a la ciudadanía la amplia y diversa oferta educativa que la Escuela Municipal de Música pone a disposición de la comunidad. Con esta programación de cierre de curso, la Escuela reafirma su compromiso con la formación musical de calidad y su papel como agente cultural activo en la vida de La Bañeza.