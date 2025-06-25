La Bañeza convoca a todos sus quintos para una quedada el 2 de agosto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado la Macroquintada, un evento festivo que tendrá lugar el próximo 2 de agosto, de 13.00 a 23.55 horas, en el parque de El Jardinillo. La cita, que pretende convertirse en un punto de encuentro intergeneracional, ha sido organizada por Fernando Ramos y Ramón Benavides, y cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento.

En el acto de presentación estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Javier Carrera, la concejal de Juventud, Carmen Macho, así como los propios organizadores. El alcalde destacó que, con la llegada del verano, La Bañeza se llena de actividad y propuestas culturales, gastronómicas y lúdicas dirigidas a todos los públicos. «Ya hemos presentado esta semana las Jornadas Gastronómicas de las Ancas de Rana y la Feria del Libro, y hoy damos a conocer un evento muy especial como es la Macroquintada, que busca fomentar el reencuentro y la convivencia de vecinos, amigos y visitantes», señaló Carrera.

Por su parte, la concejal de Juventud, Carmen Macho, subrayó el carácter integrador y festivo de esta propuesta, que pretende reunir en un solo día a los diferentes grupos de quintadas que celebran sus reuniones a lo largo del año. “Este evento es una excelente excusa para volver a ver a personas a las que hace tiempo que no vemos, además de convertirse en un espacio de celebración intergeneracional”, destacó Macho. Asimismo, agradeció a los organizadores su iniciativa y animó a toda la ciudadanía a participar. El programa incluye correbares, comida de paella, y una animada sesión de tardeo con DJ’s.

Un momento de la presentación de la MacroquintadaDL

En su intervención, Fernando Ramos detalló que podrán participar en la Macroquintada todos los quintos y quintas mayores de 18 años, mediante una inscripción de 20 euros que incluye comida, dos consumiciones, camiseta conmemorativa, vaso reutilizable, lanyard y pulsera identificativa. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 26 de julio, a través del código QR disponible en el cartel del evento, si bien se recomienda realizarla con antelación para garantizar la correcta gestión del material.

Por último, Ramón Benavides agradeció la colaboración del Ayuntamiento de La Bañeza y puso en valor el esfuerzo que hacen muchos vecinos para participar en eventos de este tipo, resaltando el ambiente de camaradería y reencuentro que caracteriza a la Macroquintada.