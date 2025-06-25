El CCTB de La Bañeza acoge una muestra de manualidades de la AECC

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Cultural Tierras Bañezanas acogió en la tarde de este martes la inauguración oficial de la exposición de trabajos realizados por los participantes de los talleres de Manualidades y Pintura organizados por la Junta Local de La Bañeza de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), durante el presente curso. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el viernes 27 de junio de 2025, ofrece una cuidada selección de obras que reflejan el esfuerzo, la dedicación y el talento de quienes han formado parte de estas actividades a lo largo del año.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; el presidente de la AECC Junta Local, José Manuel Pérez Villar; así como las concejalas Silvia Cubria y Elena Baílez y demás miembros de la Junta.

Durante su intervención, el alcalde reiteró el firme apoyo del Ayuntamiento a la labor que desarrolla la AECC en la ciudad y, en particular, a su Junta Local. "Sería una pena que el trabajo realizado durante meses no fuera visto y reconocido por los vecinos. En cada una de estas obras hay muchas horas de esfuerzo y una parte de cada persona que ha participado", subrayó.

Por su parte, José Manuel Pérez Villar agradeció a los asistentes su presencia y dedicó palabras de reconocimiento a todas las personas que han formado parte de los talleres, destacando el excelente resultado que ha dado el esfuerzo conjunto. "Esta exposición es un fiel reflejo del valor de la colaboración y el compromiso. Invitamos a todos a venir a verla y compartir con nosotros esta satisfacción", expresó.