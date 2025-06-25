La Bañeza instala las placas solares en la plaza de Abastos
El Ayuntamiento de La Bañeza ha finalizado la instalación de un sistema de placas fotovoltaicas en la Plaza de Abastos, una actuación enmarcada dentro del programa municipal de rehabilitación y revitalización del entorno urbano, que persigue una gestión más eficiente de los recursos públicos y la mejora del servicio a la ciudadanía, según ha informado el Ayuntamiento, que señala que esta intervención responde a un doble objetivo, «el de fomentar el autoconsumo energético y avanzar en la reducción de emisiones contaminantes, en línea con el compromiso municipal con la sostenibilidad medioambiental». El sistema instalado permitirá abastecer energéticamente tanto a la propia Plaza de Abastos como al alumbrado público de la zona.
La inversión total del proyecto supera los 50.000 euros de una subvención concedida por la Junta de Castilla y León, según el consistorio.