La Bañeza instala las placas solares en la plaza de Abastos

Publicado por Redacción La Bañeza Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha finalizado la instalación de un sistema de placas fotovoltaicas en la Plaza de Abastos, una actuación enmarcada dentro del programa municipal de rehabilitación y revitalización del entorno urbano, que persigue una gestión más eficiente de los recursos públicos y la mejora del servicio a la ciudadanía, según ha informado el Ayuntamiento, que señala que esta intervención responde a un doble objetivo, «el de fomentar el autoconsumo energético y avanzar en la reducción de emisiones contaminantes, en línea con el compromiso municipal con la sostenibilidad medioambiental». El sistema instalado permitirá abastecer energéticamente tanto a la propia Plaza de Abastos como al alumbrado público de la zona.

La inversión total del proyecto supera los 50.000 euros de una subvención concedida por la Junta de Castilla y León, según el consistorio.