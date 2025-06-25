Última hora | Preacuerdo en Azucarera con sentencia para La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La mesa negociadora de Azucarera ha tenido este miércoles su última reunión, tras el plazo de un mes fijado para consensuar las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), un periodo que culmina con un preacuerdo sin poder salvar el cierre de la fábrica de La Bañeza (León).

Tras un mes de negociaciones, el ERE supondrá finalmente el cierre de la planta bañezana, una actividad "clave" para la provincia de León, así como para mantenimiento del sector en la Comunidad.

Según ha informado en declaraciones a Europa Press el secretario general de UGT FICA León, René Rodríguez, el preacuerdo alcanzado con AB Azucarera Iberia no ha sido votado favorablemente por la totalidad de los representantes sindicales.

"No se ha podido salvar el cierre camuflado de La Bañeza", ha recalcado y ha agregado que la organización sindical exigirá que, si se vota este punto en la asamblea de los trabajadores, es necesario hacerlo de forma ponderada, por número de trabajadores afectados de cada centro de trabajo.

En este sentido, ha considerado que "no es justo que donde haya un solo despido la votación valga lo mismo que en La Bañeza, con más de 100 despidos", de ahí la necesidad de que la votación sea ponderada en función del número de afectados, aunque ha mostrado sus dudas sobre si se realizará de este modo, ya que hay partes a las que "no interesa".

"Están claras las intenciones de algunos, que eran conseguir salidas incentivadas", ha puntualizado, al tiempo que ha lamentado que UGT FICA haya sido la única parte que ha defendido la necesidad de no cerrar la fábrica de La Bañeza. El preacuerdo, ha insistido, no revertirá la pérdida del tejido industrial y los puestos de trabajo afectados.

Al mismo tiempo, ha lamentado que algunos representantes de los trabajadores no hayan estado "a la altura" para poder parar un ERE que "camufla" el cierre de una fábrica. "La representación de UGT La Bañeza somos los que realmente hemos velado por los intereses reales de la industria de León y de los puestos de trabajo", ha subrayado.

No obstante, ha explicado que UGT FICA agotará "todas las posibilidades legales", siempre y cuando los trabajadores de la planta de La Bañeza estén de acuerdo y ha indicado que la organización sindical en representación de la planta de La Bañeza no firmará acuerdo hasta que esté ratificado por los trabajadores de la fábrica.

Inicialmente AB Azucarera Iberia anunció un ERE el pasado día 27 de mayo justificado por causas económicas, productivas y organizativas, que afectaría a 251 empleados de todos los centros productivos de la compañía, incluidas las oficinas de Madrid y Barcelona, lo que representa el 26,6 por ciento del total de la plantilla, integrada por 944 trabajadores, además del cierre de su planta de La Bañeza.

DE 251 A 194 DESPIDOS.

El preacuerdo alcanzado este miércoles establece una rebaja en la extinción de contratos de trabajo de los 251 hasta los 194. Se han acordado adscripciones voluntarias entre las finalmente afectadas por el ERE, "siempre y cuando exista una permuta con una persona forzosa a ser despedida, intercambiándose ambas, siempre y cuando encaje a nivel operativo, organizativo y productivo". No obstante, la empresa tendrá "en todo caso la última decisión sobre esa voluntariedad y permuta".

En este sentido, el listado nominativo final de personas trabajadoras afectadas se elaborará en base a esas posibles permutas y voluntariedades en los términos expuestos. De este modo, se podrán producir recolocaciones en los distintos centros de trabajo de la empresa y el listado final se conformará dependiendo de las circunstancias anteriormente mencionadas.

Los despidos se llevarán a cabo entre el día 3 de julio de 2025 y el día 31 de agosto de 2025. No obstante, AB Azucarera Iberia tratará de desarrollar otra serie de actividades que no son la molturación de remolacha en el centro de La Bañeza, con la finalidad de tratar de postergar o retrasar la fecha de efectos de los despidos en la medida de lo posible.

En este sentido, se tratarán de desarrollar actividades para las que necesitará unas 25 personas. Las personas que desarrollen la actividad de producto terminado serían despedidas en fecha 31 de octubre de 2025; las encargadas de pelletizado, el 31 de diciembre de 2025 y en cuanto a las encargadas de traslado de maquinaria, se desconoce la fecha exacta de la necesidad empresarial, pero se estima un periodo de un año aproximadamente. "Los periodos indicados son flexibles dependiendo de la actividad en cada caso", según el texto del preacuerdo al que ha tenido acceso Europa Press.

OTROS ACUERDOS ALCANZADOS.

Entre los acuerdos alcanzados por los trabajadores y la empresa se encuentran la posibilidad de voluntariedad en el ERE con permuta con una persona cuyo despido estaba inicialmente previsto como forzoso, a igualdad de condiciones y circunstancias laborales, "correspondiendo a la empresa la última decisión sobre la aceptación de la voluntariedad".

Asimismo, se ha acordado la posibilidad de analizar la eventual cobertura de posibles vacantes internas en las empresas del Grupo ABF en España, que se ajusten a los perfiles de las personas desvinculadas en el proceso de despido colectivo.

Además, se ha adquirido el compromiso de mantenimiento del empleo durante tres años para aquellas personas que hubieran sido trasladadas de centro de trabajo por recolocación como consecuencia del proceso de movilidad geográfica.

En caso de recolocación de personal de La Bañeza en los centros de trabajo zamoranos de Toro y Benavente, se dará prioridad a las personas cuya edad esté comprendida entre 55 y hasta el cumplimiento de la edad de 58 años.