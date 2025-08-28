La Bañeza se prepara para la gran Alubiada del día 14

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza se prepara para acoger uno de sus eventos más emblemáticos: la XXII Feria Agroalimentaria y Alubiada, que se celebrará los próximos 12, 13 y 14 de septiembre. El alcalde, Javier Carrera, y el concejal de Ferias, José Carlos Prieto, fueron los anfitriones de la presentación. El regidor destacó la importancia de la feria como escaparate de un sector fundamental que combina la agricultura y el comercio. El evento, organizado por el Ayuntamiento en coordinación con la IGP Alubia de La Bañeza, contará con la participación de productores de toda España y de otros países, llenando de vida las calles del centro de la ciudad. El alcalde expresó su deseo de que el buen tiempo acompañe para que La Bañeza se convierta en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Carrera también subrayó la necesidad de seguir apostando por la agricultura y la industria agroalimentaria transformadora. En un mensaje de apoyo al sector, enfatizó la importancia de no solo ser productores, sino también de contar con empresas que añadan valor a los productos. Además, se refirió al reciente cierre de la Azucarera, un duro golpe para la comarca, y apeló a la responsabilidad de la empresa para que se permita dar continuidad a la actividad económica de la zona.

El concejal José Carlos Prieto detalló el amplio programa de actividades previsto para los tres días. El viernes 12 de septiembre arrancará con el IX Concurso Infantil y una degustación de ‘peira gallega’, amenizada por la Agrupación Musical Bañezaina. El sábado 13 estará dedicado a la cata de café, un concurso al mejor ‘stand alubiero’, la cata y entrega de premios del tradicional concurso de recetas con alubias y la novedad de una cata de maridaje de vermú casero. El punto culminante será el domingo 14 de septiembre. A las 13.00 horas se rendirá homenaje al Alubiero Mayor, y media hora después comenzará el reparto de alubias en la Plaza Mayor. El menú de este año consistirá en escabeche, alubias y el tradicional bollo de San Lázaro de postre.