La Bañeza aprueba las bases de las ayudas escolares

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Bañeza ha aprobado las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar para el curso 2025-2026. Estas subvenciones, gestionadas a través de la Concejalía de Educación, Sanidad y Participación Ciudadana, mantienen el incremento del 20% que ya se aplicó en la legislatura anterior.

Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, podrán beneficiarse de estas ayudas los progenitores, adoptantes o tutores legales de alumnos matriculados en centros educativos de La Bañeza en los niveles de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Es imprescindible que tanto el solicitante como el alumno estén empadronados en el municipio con una antigüedad mínima de seis meses. Además, la compra de los libros y el material escolar debe haberse realizado en establecimientos de La Bañeza. Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones destinadas al mismo fin, ya sean de origen público o privado.

Las ayudas cubren un 60% del importe de las facturas de libros de texto y un 40% de las facturas de material escolar. Las solicitudes se pueden presentar entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2025, ambos inclusive, en el Registro General del Ayuntamiento o a través de su sede electrónica.

Toda la información detallada, incluyendo el modelo de solicitud y la documentación requerida (como DNI, Libro de Familia y las facturas originales de la compra), está disponible en las oficinas municipales y en la página web oficial del Ayuntamiento.

El proceso de solicitud requiere presentar diversos documentos, incluyendo una declaración responsable sobre la no recepción de otras ayudas para el mismo fin. En casos de nulidad, separación o divorcio, se deberá adjuntar la sentencia judicial correspondiente. Es importante destacar que los alumnos que repitan curso no podrán recibir la ayuda para los libros, salvo en circunstancias excepcionales.

Una vez finalizado el plazo, se publicará un listado para subsanar posibles errores.