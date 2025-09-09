La Bañeza ya tiene a su Alubiero Mayor 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El bañezano Luis Javier Adiego Marqués ha sido designado como Alubiero Mayor para la edición 2025 de la Alubiada Popular que se celebra este domingo. Este nombramiento coincide con la celebración del evento este domingo, 14 de septiembre, que es un acto central en el programa festivo de la ciudad. La alubiada de este año busca reafirmar la tradición culinaria y el compromiso de la comunidad.

Adiego, nacido en La Bañeza en 1973, ha mantenido un «fuerte arraigo a su tierra». Hijo de Luis Adiego, secretario de la Azucarera de La Bañeza, y de María Marqués, creció en el barrio del mismo nombre. Como él mismo reconoce, su infancia en ese lugar «le enseñó el valor de la comunidad, la amistad y el esfuerzo». Su carrera profesional ha sido variada. Tras iniciar la carrera de Derecho, ingresó en el Ejército del Aire en 1997. Allí descubrió su vocación por la cocina, formándose en hostelería militar. Su entrega le llevó a cocinar al más alto nivel en la Residencia Oficial del Jefe del Estado Mayor del Aire, y su «impecable» trayectoria le valió la Cruz al Mérito Aeronáutico.

Posteriormente, compaginó la vida militar con su otra pasión: la fotografía. Con estudios en la Universidad Rey Juan Carlos y un «ojo especial para capturar la esencia de cada momento", tomó la decisión de dedicarse profesionalmente a esta disciplina. En 2018, pasó a la reserva del Ejército y abrió su propio estudio en La Bañeza.

Desde entonces, su cámara se ha convertido en un testigo privilegiado de la vida social de la ciudad, documentando eventos que forman parte de la memoria colectiva de «tantas familias bañezanas». Además, Adiego ha colaborado con la Alubiada desde sus inicios, convirtiéndose en uno de sus cocineros más veteranos. Para él, este no es solo un acto de preparar alubias, sino un «acto de cariño hacia su gente, una manera de devolver a La Bañeza todo lo que le ha dado».

Hoy, Luis Javier es visto como un bañezano «orgulloso de sus raíces", que ha sabido transformar cada etapa de su vida en una oportunidad para crecer.