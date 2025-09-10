La Bañeza se prepara para repartir 4.500 raciones en la gran Alubiada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha presentado los detalles de la Alubiada 2025 y la XXII Feria Agroalimentaria, que se celebrarán del 12 al 14 de septiembre. El acto de presentación, que tuvo lugar en el consistorio, contó con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo al alcalde Javier Carrera, la concejal de Fiestas Carmen Macho, y el concejal de Promoción Feria,l José Carlos Prieto. También estuvieron presentes el Alubiero Mayor Luis Javier Adiego Marqués, la directora técnica de la IGP Alubia de La Bañeza, Eva del Río Alija, el representante de Unicaja, Víctor López, y el jefe de cocineros, Daniel Turrado, junto a varios chefs participantes.

El alcalde agradeció «estar rodeado de personas que quieren a su tierra». «Gracias a su dedicación, quienes visitan nuestra ciudad se marchan con una grata impresión. La Bañeza es una ciudad que recibe, que se reinventa y que seguirá trabajando para generar prosperidad», afirmó. El regidor agradeció la colaboración de más de 15 cocineros y 60 organizadores.

El concejal de Promoción Ferial, José Carlos Prieto, anunció que la Feria Agroalimentaria de este año contará con 51 expositores, un aumento significativo respecto a los 39 de la edición anterior. Los expositores provienen de diversas regiones de España y Portugal, como León, Zamora, Salamanca, Asturias, Galicia y el País Vasco.

Por su parte, Eva del Río elogió el esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y los cocineros para promocionar el producto local. «Contamos con un producto excelente y con una gran tradición agrícola e industrial que debemos seguir potenciando», aseguró. Víctor López, de Unicaja, expresó el orgullo de la entidad por apoyar un evento tan emblemático.

Trabajo en equipo

Daniel Turrado, jefe de cocineros, resaltó la pasión y el trabajo en equipo, estimando que se servirán alrededor de 4.500 raciones de alubias. El Alubiero Mayor, Luis Javier Adiego Marqués, enfatizó que «la esencia de la Alubiada es el buen ambiente desde primera hora de la mañana y el cariño con el que se hacen las cosas». El menú de la Alubiada consistirá en escabeche como primer plato, las tradicionales alubias como plato principal, y el bollo de San Lázaro como postre.

La feria abrirá el viernes de 11.00 a 14.30 y de 18.00 a 22.00 horas; sábado de 10.00 a 14.30 y de 18.00 a 22.00 horas; y el domingo de 11.00 a 21.00 horas.