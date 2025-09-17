La Bañeza acomete obras en otros 6 km de la N-VI

Parte de las obras que se están realizando en la N-VI en La Bañeza.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha iniciado una nueva fase de trabajos de mejora en el firme de la carretera N-VI, en el tramo que discurre por la ciudad. Esta actuación, centrada en el asfaltado de la vía, da continuidad a las obras de acondicionamiento que ya se ejecutaron en 2023 en los accesos de entrada y salida del núcleo urbano, durante el anterior mandato.

Las obras afectan a más de seis kilómetros de vía, cuya titularidad fue cedida al municipio por el Ministerio de Fomento en 2006. Tras la reciente renovación de los tramos exteriores, ahora se está acometiendo la mejora de la parte central que atraviesa el casco urbano.