La Bañeza acogió a 3.000 desalojados por los fuegos

El Ayuntamiento de La Bañeza ha acogido este martes la presentación del balance de los incendios que afectaron el pasado agosto a la provincia de León y, de manera especial, a las zonas de esta localidad, que acogió y atendió a más de 3.000 personas evacuadas de otros municipios a causa de las llamas.

La comparecencia, centrada tanto en la respuesta de emergencia como en la asistencia social prestada durante aquellos días, ha contado con la participación del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, el equipo de Gobierno y el gerente territorial de Servicios Sociales de León, Juan Antonio Orozco.

El alcalde ha destacado la implicación del conjunto de la ciudad y de las administraciones en la gestión de la emergencia y ha subrayado que «La Bañeza estuvo a la altura» de las circunstancias.

Carrera ha puesto en valor la actuación inmediata y coordinada de todas las concejalías, el personal municipal, la Policía Local, Protección Civil y los bomberos voluntarios, así como la estrecha colaboración con Cruz Roja con la ciudadanía.

Gracias a este esfuerzo conjunto, se habilitaron espacios de acogida, como el polideportivo municipal y de centros educativos, donde fueron atendidas cientos de personas desalojadas de sus localidades.

Por su parte, Orozco ha resaltado la eficacia del dispositivo, cuya correcta planificación permitió afrontar la emergencia con éxito, reconocimiento que ha sido trasladado también por la Junta. En el ámbito social, ha explicado que la atención se centró en los residentes en centros asistenciales y las personas en situación de vulnerabilidad.