El ocio y la cultura copan el fin de semana bañezano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha organizado para este fin de semana un completo programa de actividades culturales y de ocio que refuerzan la oferta de la ciudad y consolidan su compromiso con la cultura, el deporte y la participación ciudadana. La programación comenzará hoy viernes 3 de octubre, a las 20.00 horas, con una conferencia en la Biblioteca Municipal sobre enfermedades raras, a cargo de Ramón Carro Andrés, Ángeles Fontanilla, Javier Carro y Eva Moratinos. Una cita con vocación divulgativa y de concienciación social, que pretende acercar a la ciudadanía la realidad de quienes conviven con este tipo de patologías.

Ese mismo día, el Teatro Municipal de La Bañeza acogerá la representación de la obra «El perfume del tiempo», un montaje teatral de reconocido prestigio que, tal y como subraya el Consistorio, constituye «un auténtico lujo» para la ciudad. La obra, galardonada con tres premios en los Premios de las Artes Escénicas 2023 y con distinciones en diversos certámenes, entrelaza la historia de Héctor Kessler, un médico militar jubilado aficionado a la elaboración de perfumes, con la de Sofía Timmerman, una de las conocidas «abuelas de Plaza de Mayo», en un relato donde pasado y presente confluyen para reflexionar sobre la memoria y la verdad. Las entradas ya están disponibles en las oficinas municipales (de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas), en la taquilla del teatro dos horas antes del inicio de la función, así como en la web www.teatrolabañeza.es. El fin de semana continuará el sábado con el regreso del cine a La Bañeza. La película «El Cautivo», de Alejandro Amenábar, se proyectará en el Teatro Municipal con tres sesiones programadas el sábado, domingo y lunes.