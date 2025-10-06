La Bañeza refuerza su apuesta por el teatro de calidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza ha acogido la presentación del avance de la programación de la temporada cultural 2025-2026, en un acto presidido por el alcalde de la ciudad, Javier Carrera, y la concejal de Cultura, Silvia Cubria.

Durante su intervención, el alcalde destacó que se trata de una programación «de gran calidad», gracias al apoyo y la colaboración de Platea y la Red de Teatros de Castilla y León, de la cual forma parte el Teatro Municipal bañezano. «Son obras y actores de primer nivel que permiten que La Bañeza, a pesar de ser una pequeña ciudad, cuente con un teatro y unos espectáculos a la altura de los de grandes capitales. Nos tenemos que sentir todos muy orgullosos», afirmó Carrera.

El regidor subrayó que la nueva temporada «cubre todos los públicos» y se enmarca bajo el lema «La Bañeza, donde la cultura cobra vida», reflejo del compromiso de la ciudad por reinventarse y mantener una oferta cultural viva, diversa y adaptada al futuro. Asimismo, puso en valor el papel del Teatro Municipal (antiguo Teatro Pérez Alonso), un edificio modernista de 1930 que continúa siendo un referente cultural en la comarca. Carrera invitó a la ciudadanía, tanto local como de otras poblaciones, a disfrutar de esta amplia oferta cultural.

Por su parte, la concejal de Cultura, Silvia Cubria, explicó que este avance supone «una muestra de lo que está por venir», con una programación que ha sido pensada «para todos los públicos». En total, se incluyen cuatro obras de teatro para adultos, dos destinadas al público adolescente —Asesinato en el Orient Express y Las preciosas ridículas—, y cinco propuestas familiares. Entre ellas, destacó la representación de Peter Pan, que se enmarcará en el Mes de la Discapacidad, en noviembre, como propuesta inclusiva.

Cubria anunció además que el próximo 6 de diciembre el humorista Millán Salcedo presentará una de las obras más esperadas de la temporada. Con el fin de acercar la programación a toda la ciudadanía, se ha elaborado un vídeo promocional que muestra la oferta cultural tanto para La Bañeza como para las comarcas cercanas.

En cuanto a los precios, la concejal recordó que se mantienen asequibles: las funciones infantiles tendrán lugar a las 19:00 horas con un coste de 5 euros, mientras que las obras para adultos oscilarán entre 10 y 20 euros. Las entradas podrán adquirirse a través de la web del teatro municipal o presencialmente en taquilla antes de cada función.

Para finalizar, expresó su deseo de que «La Bañeza siga disfrutando de la cultura en todas sus formas», incluyendo exposiciones, presentaciones de libros y actividades complementarias que completarán la programación de la próxima temporada.