Un hombre de 65 años, herido tras ser atropellado en La Bañeza

Un hombre de 65 años ha resultado herido este lunes por la tarde tras sufrir un atropello en la localidad de La Bañeza, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León

El aviso se recibió a las 18.58 horas, alertando de que una persona había sido atropellada en la calle Velázquez, a la altura de la rotonda de entrada desde Veguellina de Órbigo. De inmediato, el centro de emergencias trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León, a la Policía Local de La Bañeza y a los servicios sanitarios de Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico y personal para atender al herido.

En el lugar, los sanitarios prestaron asistencia médica inicial al hombre, que presentaba diversas lesiones, y posteriormente fue trasladado al Hospital de León para recibir atención especializada. Por el momento, no se ha informado del estado de la víctima ni del alcance de sus heridas. La Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico trabajan para determinar las circunstancias del accidente