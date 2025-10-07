La Bañeza remata las obras para la puesta en marcha del aparcamiento de camiones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza está ejecutando las últimas actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del nuevo aparcamiento de camiones, con el objetivo de dotar a la ciudad de un servicio moderno y adecuado para el estacionamiento de vehículos pesados. En estos momentos se están llevando a cabo las labores de acondicionamiento previas al asfaltado del recinto, así como otras mejoras complementarias que permitirán culminar la adecuación del espacio. Estas intervenciones supondrán una mejora significativa en la calidad de los servicios que el Ayuntamiento ofrece a los profesionales del transporte, quienes hasta ahora venían utilizando un espacio provisional sin las condiciones técnicas y de confort necesarias. En una primera fase, el aparcamiento fue dotado de diversos servicios esenciales, como duchas, sistema de videovigilancia y otras instalaciones destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar de los transportistas. La inversión total de las obras actualmente en ejecución asciende a unos 220.000 euros, que se suman a otras actuaciones ya realizadas en fases anteriores. Estas obras complementan las intervenciones previas que permitieron la adecuación de edificios y la instalación de suministros básicos como luz, agua y sistemas de seguridad. Con todo ello, el Ayuntamiento gana un espacio polivalente que, además de cumplir su función principal como aparcamiento de camiones, podrá albergar en el futuro otras actividades. El aparcamiento se ubica en la Calle Fueros Leoneses, en una parcela situada junto al camping municipal y el cementerio, y muy próxima a la salida hacia la autovía A-6, lo que lo convierte en un enclave estratégico para el sector del transporte.