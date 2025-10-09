La Bañeza acoge una jornada de autoprotección

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

l encuentro ha contado con la presencia de representantes de la Policía Local, Protección Civil, la BRIF de Tabuyo del Monte, agentes medioambientales, bomberos del SEPEIS de la Diputación y del Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León, entre otros organismos vinculados a la gestión de emergencias y la seguridad ciudadana.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Promoción de la Autoprotección de Castilla y León (ProtecCyL/CIM-BSE), un programa impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (Portugal).

El proyecto está financiado por el Programa de Cooperación Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, dentro del Proyecto PROCTEPGER_HORIZONTE_27, que busca fortalecer la cooperación transfronteriza en materia de seguridad y emergencias.

A lo largo de la mañana se desarrolló la mesa participativa, en la que se presentó además el funcionamiento y los servicios del Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León, un espacio clave en la coordinación y respuesta ante incidencias y catástrofes.

El encuentro estuvo dirigido a fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades locales, voluntariado de protección civil, servicios de socorro y otros agentes implicados en la seguridad y gestión de emergencias.

Con este tipo de actividades, la Agencia de Protección Civil y Emergencias refuerza su compromiso con la formación, la coordinación y la sensibilización ciudadana, pilares fundamentales para avanzar hacia una sociedad más preparada y segura ante cualquier tipo de emergencia.