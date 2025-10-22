La Bañeza celebra los galardones a su Policía Local

Publicado por Redacción Lón Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha expresado su orgullo por los reconocimientos concedidos a su Policía Local por parte de la Junta de Castilla y León, dentro de la convocatoria de 2025 de las Medallas al Mérito de la Policía Local, publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Estos galardones distinguen actuaciones de especial valor, riesgo o dedicación en el ejercicio del servicio público.

El cuerpo bañezano ha sido distinguido con la Medalla Colectiva al Mérito Policial por su destacada labor en la organización del operativo especial del Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico Regional que congrega a miles de personas y requiere un importante dispositivo de seguridad y coordinación.

Además de este reconocimiento colectivo, cinco agentes han sido premiados de forma individual con la Medalla de Plata al Mérito Policial por actuaciones que permitieron salvar vidas.

Alberto Arias Sanz y Adrián Domínguez García fueron distinguidos por su intervención en una intoxicación por monóxido de carbono el 8 de febrero de 2025, en la que rescataron a cuatro personas.

El oficial Carlos García Galindo ha sido reconocido por su actuación en el rescate en altura a una mujer el 19 de febrero, evitando un posible incendio.

Héctor Martínez Castro y Alejandro Carnicero de Paz recibirán la medalla por practicar una reanimación cardiopulmonar que permitió salvar la vida de un vecino el 1 de enero de 2025.

El Ayuntamiento ha felicitado a todos los agentes por estos merecidos reconocimientos, que reflejan «el esfuerzo diario, la entrega y la vocación de servicio público» del cuerpo.