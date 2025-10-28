Obras de pavimentación en Vía de la Plata y en la zona del polideportivo de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha adjudicado las obras de pavimentación de la Avenida Vía de la Plata y de una sección del Polideportivo Municipal, con una inversión total de 161.547 euros. Esta importante actuación será financiada en su totalidad mediante el Fondo de Cohesión Territorial de la Junta. Esta intervención se inscribe dentro del plan global de mejora de infraestructuras viarias que el Consistorio bañezano ha estado desarrollando activamente desde el fin del verano. El objetivo principal es la modernización y el acondicionamiento continuo de los principales viales y espacios públicos, mejorando así la movilidad, la seguridad y la calidad urbana de la ciudad.