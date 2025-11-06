La Coral del Milenario de San Salvador celebra su 40 aniversario este noviembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Hogar del Jubilado de La Bañeza ha acogido este jueves la presentación del XXV Otoño Coral de la Coral del Milenario de San Salvador, un acto que ha contado con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y las concejalas Amada Moratinos, Carmen Macho y Elena Baílez. Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, se trata de una edición muy especial para la agrupación, coincidiendo con su 40º aniversario y con el centenario del nacimiento del maestro Odón Alonso.

Durante la presentación, la presidenta de la coral, Teresa González González, la secretaria, Itziar González, y wl director, Aarón Manceñido Martínez, destacaron la relevancia de mantener viva la historia musical de La Bañeza.

El programa contempla cuatro conciertos que se celebrarán en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno los días 8, 15, 22 y 30 de noviembre, a quienes la organización agradeció su colaboración y apoyo continuado. Durante el acto, se presentó además una revista conmemorativa que incluye entrevistas, mensajes especiales por el aniversario, información de las agrupaciones participantes y un repaso histórico por las cuatro décadas de trayectoria de la coral. El alcalde subrayó el valor de la coral para la ciudad como "una parte muy importante de la sociedad bañezana, de lo que representa nuestra ciudad. Donde va la Coral de La Bañeza, la gente sabe quiénes somos y siempre deja el pabellón muy alto. Eso es de agradecer», señaló. Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento hacia todas las personas que han formado parte de la coral y hacia su actual director, Aarón Manceñido, a quien calificó como «un orgullo para la ciudad por su juventud, talento y compromiso con la música».