El PSOE de La Bañeza exige transparencia y Carrera le acusa de obstruir la gestión

El PSOE en el Ayuntamiento de La Bañeza ha denunciado este jueves la falta de transparencia del equipo de gobierno (PP y Vox), así como los reiterados reveses judiciales y la ausencia de convocatoria de las plazas de secretario e interventor, además de una «falta de control en la gestión municipal». En un comunicado, resalta que desde el inicio del mandato ha sido vetado sistemáticamente en el acceso a la documentación necesaria para ejercer su labor de fiscalización. El portavoz municipal, Rodolfo Sánchez, el Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha emitido ya cuatro resoluciones que otorgan la razón al grupo socialista y obligan al Ayuntamiento a facilitar la información solicitada.

El PSOE también ha denunciado que, pese a haberse convocado 49 plazas de habilitados nacionales en la provincia de León, La Bañeza ha quedado fuera, lo que mantiene al Ayuntamiento sin secretario ni interventor titulares desde hace más de dos años.

Por su parte, el alcalde, Javier Carrera, ha acusado a los socialistas de «obstaculizar» la gestión municipal con el único objetivo de atacarle a él y al equipo de gobierno y ha defendido que el Ayuntamiento «cumple escrupulosamente con la legalidad vigente, con la transparencia y con las indicaciones cuando el Procurador del Común nos ha pedido documentación».

El regidor ha pedido al PSOE que deje de «intentar boicotear el funcionamiento normal del Ayuntamiento, con continuos escritos que nada aportan a los ciudadanos» con el objetivo de «crear un clima de confrontación» e intentar que La Bañeza «no prospere». Así, ha retado al portavoz socialista a que «compare la transparencia de nuestro Ayuntamiento con otros gobernados por el Partido Socialista» y «nos mida con la misma vara de medir».

Carrera ha señalado que el secretario «atiende todos los días" y que «no hay desatención ni abandono» y, finalmente, ha recordado que los concursos de los habilitados no son «responsabilidad del alcalde».