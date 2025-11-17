La Bañeza acoge la muestra «León, Señorío de Mujeres»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza inauguró este lunes la exposición itinerante «León, Señorío de Mujeres», una muestra divulgativa que pone en valor el papel decisivo que las mujeres han desempeñado en el desarrollo social, cultural y político del territorio leonés a lo largo de los siglos. Tras su paso por diferentes localidades de la provincia, llega ahora a La Bañeza para ofrecer una visión amplia y documentada de esta contribución histórica.

Impulsada por la Asociación León Propone y desarrollada con el asesoramiento académico del Departamento de Historia de la Universidad de León, la exposición se presenta en paneles de gran formato instalados al aire libre. El recorrido permite al público conocer, de manera accesible y visual, a figuras femeninas relevantes desde la Edad Media hasta la actualidad.

El Ayuntamiento de La Bañeza patrocina la instalación de esta muestra en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, subrayando la importancia de visibilizar la trayectoria de las mujeres y su influencia en la construcción de nuestra sociedad.

Mujeres que rompieron moldes, valientes, influyentes y creativas serán protagonistas en Plaza Mayor y la calle Astorga de La Bañeza hasta el 28 de noviembre.