Técnicas de venta online en el CCTB de La Bañeza

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, visitó el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas para conocer de primera mano el desarrollo de uno de los cursos incluidos en el programa CyL Digital, en esta ocasión dedicado a las técnicas de venta online. Esta formación, estrechamente vinculada a la actividad comercial que caracteriza a la ciudad, pretende reforzar las capacidades digitales del tejido empresarial local.

El programa CyL Digital, gestionado por la Concejalía de Desarrollo Económico, dirigida por Elena Baílez, continúa avanzando con una amplia oferta de cursos que se mantendrá hasta final de año y que, debido a la excelente acogida, tendrá continuidad en 2026. La Bañeza se ha consolidado como uno de los municipios con mayor participación en Castilla y León, registrando un notable incremento en el número de alumnos.