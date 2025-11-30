La Primitiva deja un gran premio en una localidad de León
El acertante de primera categoría se llevará más de 700.000 euros
La administración de lotería ubicada en la calle El ReloJ de La Bañeza ha repartido esta sábado 706.733,41 euros al validar un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) del sorteo de La Primitiva. Se trata de uno de los dos únicos boletos premiados en toda España en esta categoría. El afortunado o afortunada de La Bañeza, con una sola apuesta, se lleva este importe bruto antes de impuestos. La combinación ganadora del sorteo del sábado 30 de noviembre ha sido: 4 – 12 – 19 – 27 – 38 – 45.