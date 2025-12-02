La Bañeza 'enciende' la Navidad este domingo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en los trabajos de instalación de las luces y la decoración navideña en diversas calles y espacios emblemáticos de la ciudad. Estas labores, coordinadas por los servicios municipales, buscan ambientar el municipio de cara a las próximas fiestas y ofrecer una imagen cuidada y atractiva tanto para los vecinos como para quienes visiten la localidad durante estas fechas. El encendido oficial de la iluminación navideña tendrá lugar el próximo 7 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Plaza Mayor, un acto abierto al público con el que se pretende dar la bienvenida al espíritu de la Navidad. La fecha coincide con el puente de la Constitución, motivo por el que desde el Ayuntamiento se anima a vecinos y visitantes a acercarse y participar en este inicio de la programación navideña. En los últimos años, La Bañeza se ha consolidado como uno de los municipios de la provincia con mayor despliegue lumínico durante la Navidad, destacando por su apuesta por la ambientación festiva como elemento dinamizador del turismo y del comercio local. Con esta iniciativa, el Consistorio pretende seguir impulsando actividades y entornos que contribuyan al disfrute.