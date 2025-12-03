La Bañeza inaugura su mercado navideño mañana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de La Bañeza continúa con la presentación de las actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas navideñas. Este jueves, en el Salón de Plenos, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, acompañado de la concejal de Fiestas, Carmen Macho, presentó oficialmente el III Mercado Navideño, así como otras actividades que se desarrollarán durante los próximos días. El alcalde destacó la importancia del mercado como parte de la decoración y ambientación navideña de la ciudad. «Este mercado contribuye a crear un ambiente especial, diferente, donde las personas pueden disfrutar de experiencias únicas durante estas fechas», señaló Carrera, quien subrayó que la Navidad en La Bañeza será «entrañable y bonita», combinando tradición, espectáculos, iluminación y adornos. El mercado contará con la participación de artesanos, consolidándose como un espacio de apoyo a los productores de la región. Este año se suman cinco nuevos artesanos, alcanzando un total de 15 participantes, lo que evidencia el crecimiento y la aceptación del evento. «El incremento de participantes demuestra que el mercado no solo es viable, sino atractivo y útil tanto para quienes desean exponer como para el público asistente», añadió la concejal Carmen Macho. Además de los puestos de venta, el mercado ofrecerá actividades paralelas para dinamizarlo, como talleres y espectáculos. Destaca especialmente la actuación de circo de calle programada para el 6 de diciembre en la Plaza Mayor. Entre otras actividades, el 5 de diciembre se inaugurará la exposición de Belenes en el Museo Fábrica de Harinas La Única, organizada por la Casa del Belén de Robledo de la Valduerna, que mostrará belenes tradicionales y modernos. Asimismo, el 6 de diciembre a las 20:00 horas se inaugurará el Belén 3D, impulsado por la Fundación Conrado Blanco, considerado el más grande hasta la fecha a nivel mundial. El III Mercado Navideño comenzará el 5 de diciembre hasta el 8, como antesala a la iluminación de la ciudad, prevista para el día 7 a las 19.00 horas. «El mercado navideño ya se ha consolidado como un activo del Ayuntamiento, porque genera ambiente, dinamiza el puente de diciembre y proyecta una imagen positiva de La Bañeza», afirmó Macho.