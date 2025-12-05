La Bañeza cambia de ubicación los radares de la ciudad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza, a través de la Concejalía de Tráfico, comunica a la ciudadanía el cambio de ubicación de los radares móviles: en la carretera Nacional VI y en las inmediaciones del Centro de Salud, situadas ambas en dicha vía.

Desde el consistorio se subraya que «esta medida se enmarca dentro del compromiso municipal de seguir informando de manera transparente sobre los cambios en la ubicación de estos dispositivos, que no persiguen ningún objetivo recaudatorio, sino una finalidad exclusivamente preventiva».

La Concejalía de Tráfico recuerda que, pese a los esfuerzos realizados en materia de concienciación y control, continúan detectándose excesos de velocidad en determinados puntos del municipio, conductas que representan un riesgo evidente para peatones y conductores.