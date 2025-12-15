La Bañeza se ilumina para vivir una Navidad llena de emoción y actividad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza ya brilla con luz propia esta Navidad. El Ayuntamiento ha presentado su completa programación navideña 2025–2026, junto al estreno de su nueva campaña promocional «La Luz de la Navidad», un cuidado y emotivo vídeo que recorre las calles iluminadas de la ciudad e invita a vecinos y visitantes a sentir, vivir y compartir la Navidad en La Bañeza.

La campaña pone el acento en La Bañeza como una ciudad acogedora, cercana y llena de vida, donde la Navidad se convierte en un punto de encuentro marcado por la emoción, la ilusión y las experiencias compartid. A través de imágenes de sus luces, plazas y ambiente navideño, La Bañeza se presenta como un destino ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, combinando tradición, cultura y ocio.

La programación navideña de La Bañeza se extiende desde mediados de diciembre hasta el Día de Reyes, con una agenda diversa y pensada para todas las edades, que convierte cada jornada en una oportunidad para disfrutar de la ciudad. Entre las actividades más destacadas se encuentran los pasacalles musicales, conciertos de Navidad y Año Nuevo, eventos deportivos solidarios, talleres infantiles, visitas tan esperadas como la de Papá Noel, el Cartero Real o Sus Majestades los Reyes Magos, así como citas ya consolidadas como la San Silvestre Bañezana o la gran Cabalgata de Reyes.

Especial protagonismo tiene el Festival Internacional «La Bañeza Vive la Magia», que del 26 al 29 de diciembre reunirá en la ciudad a algunos de los mejores magos del panorama nacional e internacional, con espectáculos repartidos entre el Teatro Municipal, la Plaza Mayor y la Biblioteca, acercando la ilusión y el asombro a públicos de todas las edades. La Navidad en La Bañeza es también sinónimo de tradición y patrimonio. La programación incluye autos sacramentales, conciertos líricos y de música coral, misas solemnes y una cuidada ruta de belenes, con exposiciones repartidas por diferentes espacios de la ciudad, que refuerzan el carácter cultural y familiar de estas fechas. A ello se suman iniciativas como la campaña de apoyo al comercio local «La Bañeza, tu mejor regalo», que anima a realizar las compras navideñas en el comercio de proximidad, contribuyendo a mantener viva la ciudad durante las fiestas.