La magia, los coches, el ajedrez y la música siguen alegrando la Navidad bañezana

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa desarrollando una variada programación de Navidad con el Certamen Internacional Vive la Magia, que se está celebrando en el Teatro Municipal y en otros espacios de la ciudad entre los días 26 y 29 de diciembre. Tras las actuaciones del sábado, la programación mágica continua este domingo con la participación de Celio Amino, que desarrollará diversas actividades a lo largo del día en la Biblioteca Municipal. El lunes 29 de diciembre se celebrará una Escuela de Magos con Fernando Saldaña, también en la Biblioteca Municipal, y como cierre del certamen tendrá lugar la actuación final de Adrián Carratalá con el espectáculo «Magia para ser feliz», a las 20.00 horas en el Teatro Municipal, con un precio de entrada de 10 euros. Además, este sábado La Bañeza acoge otras actividades destacadas como la Concentración de Vehículos Navideña, el Torneo de Ajedrez, una ruta de patines, el pasacalles de la Agrupación de las Angustias y el Concierto de Navidad de la Coral del Milenario, conformando una amplia oferta de ocio que contribuye también a dinamizar el comercio y la hostelería local. La programación se completa con la proyección de la película «Flores para Antonio», un documental sobre la vida de Antonio Flores, que se podrá ver este sábado a las 21.00 horas.