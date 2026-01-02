La Bañeza se prepara para recibir el lunes a los Reyes Magos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza se viste de gala para recibir este lunes a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. La cabalgata partirá a las 18.00 horasdesde el Andén de Asociaciones y concluirá en la Plaza Mayor, donde el Ayuntamiento ha preparado una recepción oficial para que los Reyes puedan dirigirse a la ciudadanía desde el balcón consistorial antes de comenzar el reparto nocturno de regalos. La cabalgata estará acompañada por grupos de animación local, bandas de música y voluntarios. Como

El Ayuntamiento ha confirmado que existe un plan de contingencia para asegurar que la magia no se detenga. Si la lluvia impidiera el normal desarrollo del desfile, la recepción de Sus Majestades se trasladará al pabellón del Colegio San José de Calasanz. Durante las horas previas al desfile. Durante la mañana del lunes, la comitiva real tiene previsto visitar las residencias de mayores y centros asistenciales de la localidad.