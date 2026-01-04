Los ganadores de la campaña de La Bañeza ya están de compras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha llevado a cabo el sorteo oficial para designar a los ganadores de la campaña de Navidad titulada «La Bañeza, tu mejor regalo», entre las 30.000 papeletas que han participado en el sorteo. Esta iniciativa, que ya se ha convertido en una tradición esencial dentro de las fiestas de la ciudad, tiene como propósito principal activar el consumo y premiar a los clientes que eligen los establecimientos locales para sus compras de estas fechas.

La concejal de Comercio y Desarrollo Económico, Elena Bailez, fue la encargada de contactar personalmente con los afortunados para transmitirles la noticia. Desde su área se destaca que esta campaña busca poner en valor el comercio de proximidad bañezano, un sector que se caracteriza por ofrecer productos de alta calidad, precios competitivos y un asesoramiento personalizado que marca la diferencia durante todo el año.

En cuanto al disfrute de los premios, los agraciados han dispuesto de varias jornadas para realizar sus compras en los establecimientos participantes. Tras haber podido canjear sus vales durante la tarde del pasado día 2 y a lo largo de todo el día 3, los premiados tendrán una última oportunidad para realizar sus adquisiciones durante la jornada del día 5 de enero, coincidiendo con la víspera de Reyes.