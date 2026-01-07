La Bañeza ensalza a Nuestra Señora del Valle con su Musa de Carnaval

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha anunciado oficialmente que Ana Gancedo del Barrio será la encargada de representar la alegría y el sentimiento bañezano como Musa del Carnaval 2026. Este nombramiento adquiere un cariz histórico y profundamente humano, al coincidir con el 40 aniversario del Centro para personas con discapacidad «Nuestra Señora del Valle», dependiente de la Diputación de León.

La iniciativa de que una usuaria del Centro fuera la Musa nació en octubre de 2024, durante las reuniones previas a la edición anterior. La propuesta fue recibida con entusiasmo unánime por parte de los grupos carnavaleros, quienes vieron en este gesto la oportunidad perfecta para realizar un homenaje al Centro, a sus trabajadores y a sus residentes en una efeméride tan significativa.

Desde el consistorio han querido poner en valor el vínculo inquebrantable entre la institución y la ciudad, afirmando que: “Sois parte indispensable de la vida de nuestra ciudad”. Con este nombramiento, el Ayuntamiento busca agradecer públicamente la labor desarrollada durante cuatro décadas, subrayando que el centro es un pilar fundamental de la identidad local.

Ana Gancedo del Barrio, nacida en Combarros en 1978, es una figura muy querida en la comunidad. Tras su paso por Cosamai, se integró en «Nuestra Señora del Valle» en 1996, donde destaca por su carácter sociable y su participación activa. En su día a día, Ana colabora en talleres de reciclaje y corte de papel, además de asistir a clases de yoga, piscina y fisioterapia para mantener su autonomía.

Sin embargo, es en el ámbito festivo donde Ana brilla con luz propia. Gran amante de la música, ha sido integrante del Grupo Acuarela desde su llegada al centro, participando activamente en los desfiles. El comunicado destaca que Ana lleva años “alegrándonos con sus bailes y su simpatía”, cualidades que la convierten en la representante ideal de la fiesta bañezana.

Ana Gancedo toma el relevo de un linaje de musas que han mantenido vivo el brillo del Carnaval de La Bañeza, Fiesta de Interés Turístico Nacional. Con su elección, se une al cuadro de honor recientemente ocupado en 2025 por Camino González Blanco. Representante de la Peña «Pinteño», destacó por su elegancia y su estrecha vinculación familiar con la tradición carnavalera durante el pasado año.