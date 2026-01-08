El número 16292 es el ganador de los 10.000 euros del roscón de Conrado de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La confitería Conrado de La Bañeza ya ha escolgido la papeleta premiada con los 10.000 euros del roscón de Reyes. El número premiado ha sido el 16292, en un sorteo realizado ante notario el mismo día de Reyes en la confitería. Conrado ha dado las gracias a todos sus clientes por participar «y disfrutar del auténtico Roscón de Reyes».

Se trata de una tradición que comenzó en 2019, cuando Manuel Antonio González, propietario de esta confitería, que se fundó en 1856 y que pertenece ya a la quinta generación al frente de este negocio familiar, decidió esconder en uno de los roscones un papelito con un premio de 500 euros. En la actualidad y desde hace ya unos años el premio es de 1.000 euros además de que desde 2022, por exigencias de Loterías del Estado cada roscón lleva un boleto con una numeración, y un cartoncillo con esa misma numeración es el que se deposita en una urna.