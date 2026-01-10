Los 10.000 euros del roscón de reyes de Conrado viajan a Asturias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La tradicional suerte de la Confitería Conrado, en La Bañeza (León), ha viajado este año hasta Asturias. La ganadora del premio de 10.000 euros escondido en uno de sus famosos roscones de Reyes ha sido Cristina y Jose Lobato, vecinos de Oviedo, quien adquirieron

el dulce premiado el pasado 3 de enero.

El roscón agraciado era un ejemplar relleno de trufa y nata, uno de los sabores personalizados que ofrece la centenaria confitería (fundada en 1856 y gestionada ya por la quinta generación de la familia).

Según han explicado los propios premiados, decidieron viajar a La Bañeza después de que varias personas les recomendaran el roscón de la confitería por su calidad. “Vinimos porque nos dijeron que estaba muy bueno y, de paso, tentábamos a la suerte”, relata Cristina Lobato, quien reconoce que la noticia del premio les cogió completamente por sorpresa. “No nos lo esperábamos, porque nunca nos ha tocado nada”, añade.

La emoción fue tal que, al comprobar la papeleta, Cristina tuvo que pedir a su hermano que revisara de nuevo el número ganador. “No me lo creía”, reconoce. El roscón premiado estaba relleno de trufa y nata, un detalle que la ganadora destaca para dar fe de “lo bueno que está”, más allá del premio económico.

Los dos hermanos se presentaron este sábado en el establecimiento para comunicar oficialmente que eran los poseedores de la papeleta agraciada. El gerente de la confitería, Sergio González, ha mostrado su satisfacción por el desenlace del sorteo. “Nos hemos llevado una sorpresa muy agradable. Es gente encantadora y nos alegramos muchísimo”, señaló.

González ha destacado además el éxito de la campaña de roscones de este año. Desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero se vendieron miles de unidades, con un incremento del 35% en las ventas en tienda respecto al año pasado. En el caso de las ventas por Internet, el stock se agotó ya el día 2 de enero.

Cada uno de los roscones vendidos llevaba un número y una matriz que se depositaba en una urna. El sorteo se celebró el mismo 6 de enero ante notario, aunque hasta ahora no se había localizado a los ganadores. La entrega oficial del cheque de 10.000 euros está prevista para el próximo viernes, poniendo así el broche final a una de las tradiciones más populares de la Navidad en La Bañeza.

Esta iniciativa, que comenzó en 2009 con cantidades más modestas y que desde hace años se mantiene en los 10.000 euros, ha convertido al roscón de Conrado en un referente nacional e internacional. Cada campaña navideña miles de unidades viajan a todos los rincones de España y a varios países europeos, gracias a la tienda física, la web y los envíos a domicilio.

La noticia llega tras varias ediciones en las que el premio se había quedado en la provincia de León (como ocurrió en 2025 con Cristina Fernández, de Villazala, que ganó con un roscón de nata). Este año, sin embargo, la fortuna ha cruzado fronteras para endulzar la vida de una asturiana que, sin duda, recordará durante mucho tiempo su compra del 3 de enero.