La Bañeza restaura el Salón de Actos del Centro Cultural

El Ayuntamiento de La Bañeza ha finalizado la restauración del Salón de Actos del Centro Cultural de las Tierras Bañezanas gracias al trabajo desarrollado por la Escuela Taller de la ciudad del Programa mixto Perix IX. Un programa formativo de Castilla y León que en esta edición ha contado con una mayor aportación económica por parte de la Junta, alcanzando una inversión de 334.222,56 euros, una cantidad casi histórica para el municipio.

Los trabajos realizados han consistido en la reforma integral de la instalación eléctrica, así como en la renovación del escenario del salón, que ha sido completamente revestido de madera. Esta actuación ha incluido el cambio del suelo y de las paredes, además de la creación de las necesarias condiciones de accesibilidad al escenario, mejorando de este modo la seguridad, la funcionalidad y la inclusión del espacio.

El Salón de Actos, espacio emblemático y pieza clave de la vida cultural y educativa de La Bañeza, recupera así su funcionalidad como uno de los principales pulmones culturales de la ciudad, albergando durante todo el año numerosas actividades vinculadas a la educación, la cultura y la participación ciudadana.

En esta edición de la Escuela Taller participan un total de 12 alumnos y alumnas, que a través de este proyecto reciben formación práctica y teórica con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral, al tiempo que contribuyen a la mejora y conservación del patrimonio municipal. Con motivo de la finalización de las obras, el Salón de Actos fue visitado por el monitor de carpintería, Carlos Cabezas; la directora de la Escuela Taller, Yolanda Fernández; el concejal de Obras y Urbanismo, Pedro Montiel; y el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que combinan formación, empleo y mejora de los espacios públicos de la ciudad.