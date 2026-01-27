La Uned y La Bañeza lanzan un curso de introducción a la IA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y responsables de la Uned, presentaron en la sede de la universidad a distancia en la localidad un nuevo curso de «Introducción a la Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones», una iniciativa que refuerza la colaboración entre el Ayuntamiento y la universidad con el objetivo de acercar formación de calidad a la ciudadanía y mejorar sus oportunidades laborales en el ámbito digital.

El curso ofrece 100 plazas y está dirigido a personas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia de León. Se trata de una de las acciones formativas más demandadas a nivel nacional, debido a las múltiples aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial tanto en el ámbito académico como profesional y personal. Está especialmente orientado a estudiantes, docentes, asociaciones y cooperativas, personal de ayuntamientos y administraciones locales, así como a personas desempleadas o en activo.

El curso estará dirigido por Ramón Álvarez Infante, con la participación como docente de Carlos Gallego, doctor en Biociencias Moleculares por la Universidad Autónoma de Madrid.

El objetivo general del curso es dotar al alumnado de un conocimiento básico y práctico sobre qué es la Inteligencia Artificial y cuáles son sus aplicaciones actuales, desde la generación de textos hasta la creación de imágenes. Entre los objetivos específicos se encuentran comprender los fundamentos de funcionamiento de la IA, analizar sus beneficios y limitaciones y reflexionar sobre los posibles riesgos asociados a su uso.