La AECC instala una mesa informativa en La Bañeza

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, acompañado por la concejal de Sanidad y Asociaciones, Amada Moratinos, visitó la mesa informativa instalada por la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la calle El Reloj.

Esta visita supone una muestra más del respaldo del Ayuntamiento de La Bañeza a todas aquellas iniciativas orientadas a la mejora de la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. El apoyo municipal tanto a la Junta Local como a la AECC se manifiesta de forma continuada en los distintos actos que la asociación desarrolla a lo largo del año, destacando además el orgullo que supone para la ciudad contar con uno de los principales referentes provinciales de la entidad.

Esta acción se enmarca dentro de la línea de colaboración que el Ayuntamiento mantiene con diversas instituciones del ámbito sociosanitario, como la Asociación de Alzheimer de La Bañeza (AFA), o la Asociación Provincial de ELA.