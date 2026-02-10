La Bañeza activa un dispositivo especial por el aumento del Duerna
El objetivo es evitar que el agua pueda causar daños
El Ayuntamiento de La Bañeza, ante las dificultades provocadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas y el consiguiente aumento del caudal del río Duerna, ha llevado a cabo diversas actuaciones con el objetivo de evitar que el agua pudiera causar daños.
Los trabajos se han centrado principalmente en labores de contención y desvío del agua en distintos puntos donde el cauce se aproximaba a zonas habitadas, llegando a inundar parcialmente algunas viviendas. Todas las intervenciones realizadas han tenido como finalidad prevenir la anegación de las mismas y minimizar los posibles daños materiales.
Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones y, en caso de necesidad, contacte de inmediato con los servicios de emergencia. Asimismo, durante estos días, la Policía Local está llevando a cabo labores de vigilancia ante la posible crecida de los ríos Duerna, Órbigo y Tuerto.
El consistorio mantiene una estrecha colaboración con la Guardia Civil con el fin de coordinar los recursos necesarios y garantizar que, dentro de la situación existente, no se produzcan daños materiales reseñables.
El operativo municipal ha estado trabajando de forma ininterrumpida durante la tarde y la noche de este lunes en tareas de contención y desvío del agua hacia zonas donde no causara perjuicios. Igualmente, se han realizado labores de reparación de algunas infraestructuras que habían sido afectadas o manipuladas. En estas actuaciones han participado trabajadores municipales de las concejalías de Obras y Medio Ambiente.