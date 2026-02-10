La Bañeza activa un dispositivo especial por el aumento del Duerna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza, ante las dificultades provocadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas y el consiguiente aumento del caudal del río Duerna, ha llevado a cabo diversas actuaciones con el objetivo de evitar que el agua pudiera causar daños.

Los trabajos se han centrado principalmente en labores de contención y desvío del agua en distintos puntos donde el cauce se aproximaba a zonas habitadas, llegando a inundar parcialmente algunas viviendas. Todas las intervenciones realizadas han tenido como finalidad prevenir la anegación de las mismas y minimizar los posibles daños materiales.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones y, en caso de necesidad, contacte de inmediato con los servicios de emergencia. Asimismo, durante estos días, la Policía Local está llevando a cabo labores de vigilancia ante la posible crecida de los ríos Duerna, Órbigo y Tuerto.

El consistorio mantiene una estrecha colaboración con la Guardia Civil con el fin de coordinar los recursos necesarios y garantizar que, dentro de la situación existente, no se produzcan daños materiales reseñables.

El operativo municipal ha estado trabajando de forma ininterrumpida durante la tarde y la noche de este lunes en tareas de contención y desvío del agua hacia zonas donde no causara perjuicios. Igualmente, se han realizado labores de reparación de algunas infraestructuras que habían sido afectadas o manipuladas. En estas actuaciones han participado trabajadores municipales de las concejalías de Obras y Medio Ambiente.