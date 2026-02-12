El cambio climático hace necesario aumentar la regulación del Duero

El Teatro Municipal de La Bañeza acogió este jueves las Jornadas sobre Cambio Climático en la provincia de León, un encuentro organizado por el Ayuntamiento bañezano que reunió a responsables institucionales, técnicos y expertos del sector agrario para reflexionar sobre los efectos del cambio climático y las estrategias necesarias para garantizar el futuro de la agricultura en la provincia.

Uno de los principales mensajes de la jornada fue lanzado por el exconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, José Valín, quien alertó de la insuficiente regulación de la cuenca del Duero y defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo que permita almacenar agua durante más tiempo. «El Duero tiene una regulación anual, es decir, el agua que cae un año sirve únicamente para ese año. Con el cambio climático eso ya no es suficiente», afirmó. En este sentido, Valín señaló que «lo ideal sería avanzar hacia una regulación de al menos dos años», con el fin de hacer frente a la creciente irregularidad del régimen de lluvias.

Valín insistió en que el cambio climático «no es una cuestión ideológica ni dogmática», sino «un problema real al que hay que enfrentarse con criterios técnicos». Según explicó, el aumento de episodios de lluvias intensas y periodos prolongados de sequía obliga a mejorar la gestión del agua, especialmente para garantizar el futuro de los regadíos, clave en la economía agraria leonesa. «No se trata necesariamente de construir grandes nuevos embalses, sino de complementar los existentes con balsas y sistemas que aporten mayor seguridad al suministro», apuntó.

Por su parte, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, subrayó durante la inauguración que el objetivo de estas jornadas es «poner el foco en algo tan fundamental para nosotros como es el campo y la agricultura», recordando que la riqueza de la comarca «siempre ha estado ligada al mundo agrario». Carrera defendió la necesidad de «ser conscientes de la realidad climática, saber con qué cartas jugamos y utilizar los recursos disponibles para seguir generando riqueza desde nuestra tierra».

El regidor bañezano destacó también el esfuerzo de modernización realizado en los últimos años. «El sector agrario ha hecho un gran trabajo de adaptación, con importantes inversiones en regadíos y en las explotaciones, y ahora tenemos que seguir avanzando desde el diálogo y el consenso», señaló. En este sentido, remarcó que «no sirven los negacionismos inútiles, sino el análisis de la realidad y la búsqueda de soluciones que permitan mantener una agricultura rentable, de calidad y generadora de prosperidad».

Las jornadas contaron además con la intervención del jefe de la Unidad de Estudios y Desarrollo de la Aemet, José Antonio Pellitero, quien explicó que el cambio climático es un fenómeno científicamente probado, especialmente visible en el aumento de las temperaturas. «El incremento de la temperatura permite que la atmósfera almacene más vapor de agua, lo que provoca lluvias más intensas concentradas en periodos muy cortos», explicó, un fenómeno que refuerza la necesidad de una mejor planificación y regulación hídrica.

Luis Herráez, director de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León, señaló que el papel fundamental del centro es formar técnicos capaces de afrontar los nuevos retos del sector agrario. «Muchos de estos desafíos están relacionados con la aplicación de nuevas tecnologías, necesarias como consecuencia del cambio climático, una realidad ya presente, que exige profesionales altamente cualificados», destacó.

En representación de los regantes, también intervino el presidente del Sindicato Central del Embsalse de Barrios de Luna, Julio César Carnero.