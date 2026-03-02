La Bañeza ofrece un ciclo de cine diseñado por el IES

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Teatro Municipal de La Bañeza ha acogido la presentación del ciclo «Cine con el Ornia», una iniciativa cultural y educativa organizada entre el Ayuntamiento de La Bañeza y el IES Ornia. En la presentación han participado el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, la concejal de Cultura, Silvia Cubría, el profesor responsable del proyecto, Andrés Peláez Broncano, así como cinco alumnas del centro educativo que forman parte activa de esta iniciativa. El alcalde destacó en su intervención la importancia histórica del Teatro Municipal, calificándolo como «una joya del modernismo de la que todos debemos sentirnos orgullosos», y subrayó el valor cultural de los espacios que permiten a los ciudadanos disfrutar del arte y la educación. Asimismo, hizo hincapié en que el ciclo de cine «no es solo una actividad cultural más, sino un proyecto que conecta educación, formación y reflexión a través del séptimo arte». Carrera felicitó tanto al profesorado como a las alumnas por su implicación, animándolas a continuar explorando nuevas oportunidades y a desarrollar sus talentos: «Estamos convencidos de que la educación y la formación son fundamentales; con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar grandes logros».

El profesor del IES Ornia, Andrés Peláez Broncano, explicó que el proyecto es fruto de un trabajo colectivo y de innovación educativa: «Aunque mi labor es proponer ideas, este proyecto es coral. Todos los alumnos han participado en guión, dirección, storyboard y grabación de las películas. Surgió de la unión de dos proyectos educativos: un seminario de formación docente sobre cine y el proyecto de innovación Filma, que nos permitió dar formación audiovisual al profesorado y al alumnado». Peláez Broncano destacó además que este ciclo gira en torno al mundo clásico, y que el cortometraje «Polinices» es una versión moderna de un mito clásico, realizada completamente por los alumnos del centro. Lucía Díez Fernández, una de las directoras del cortometraje, señaló que «hemos trabajado desde el inicio del curso en las cuatro películas del ciclo, además de en el cortometraje, creando guion, storyboard y dirección. Ha sido un aprendizaje enorme y estamos muy orgullosas del resultado». Por su parte, Nerea Pérez explicó la intención educativa y social del proyecto: «En nuestro corto, inspirado en «Antígona», hemos tratado temas como el bullying, para aportar un enfoque cercano y educativo a problemas actuales. A través de la cultura clásica y el cine buscamos transmitir valores y generar reflexión sobre nuestra sociedad».

El ciclo «Cine con el Ornia» se desarrollará todos los martes del mes de marzo —los días 3, 10, 17 y 24— a las 20:00 horas. Tras cada proyección se celebrará un breve cinefórum abierto al público. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Las proyecciones programadas son este martes Antigone; el 10 de marzo La Fuente de las Mujeres; el 17 de marzo Incendies y el 24 de marzo O Brother, Where Art Thou?

Además, como cierre del proyecto, el martes 7 de abril a las 20:00 horas tendrá lugar el estreno del cortometraje Polinices.