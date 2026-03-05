La Bañeza retoma las obras del parking de camiones con una inversión de 300.000 €

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento continúa avanzando en la mejora de infraestructuras destinadas al transporte profesional con la reanudación de las obras de acondicionamiento del parking de camiones de la ciudad.

Tras varias semanas en las que se llevaron a cabo diferentes actuaciones previas para dotar a la zona de los servicios necesarios, como las conexiones de agua y electricidad, así como una primera nivelación del terreno, los trabajos han vuelto a retomarse en los últimos días aprovechando la mejora de las condiciones meteorológicas. En esta fase se están ejecutando las labores de compactación y acondicionamiento del firme, pasos fundamentales para completar la adecuación del espacio.

Este recinto responde a una necesidad del Ayuntamiento de contar con un área específica, regulada y dotada de los servicios públicos adecuados para el transporte de mercancías. La ciudad de La Bañeza se sitúa en un punto estratégico de tránsito, junto a la Autovía A-6, eje fundamental de comunicación entre Galicia y Madrid, y también dentro del recorrido de la Vía de la Plata. Esta situación convierte al municipio en un lugar habitual de paso para el transporte de mercancías, por lo que disponer de un espacio adecuado para el estacionamiento y descanso de los profesionales del sector resulta especialmente necesario.

La inversión destinada a este proyecto ronda los 300.000 euros y ha estado precedida por distintas actuaciones . Entre ellas destaca la creación de una zona de servicios equipada con baños y duchas para los profesionales del transporte.